Die Türkei verlegt F-16-Jagdflugzeuge und Luftabwehrsysteme in Nordzypern

Die Türkei hat sechs F-16 Fighting Falcon-Kampfjets und Luftabwehrsysteme in die selbsternannte Türkische Republik Nordzypern entsandt, teilte das Verteidigungsministerium am Montag mit Verweis auf die erhöhten regionalen Spannungen im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg hin. Ankara erklärte, die Entscheidung habe dazu gedacht, die Sicherheit der türkisch-zyprischen Gemeinschaft zu stärken.

Europäische Mächte haben auch die militärischen Aktivitäten rund um Zypern verstärkt, nachdem letzte Woche ein Drohnenangriff den britischen Luftwaffenstützpunkt RAF Akrotiri getroffen hatte. Sicherheitsbeamte gehen davon aus, dass die Drohne von der vom Iran unterstützten Gruppe Hisbollah gestartet wurde.

Die Türkei erklärte, dass je nach Entwicklungen in der Region weitere Maßnahmen folgen könnten. Der Einsatz stieß auf Kritik von Nikos Christodoulides, der die Türkei als Besatzungsmacht auf der Insel bezeichnete, während türkische Beamte darauf bestanden, dass der Schritt rein defensiv und darauf abzielte, das Gleichgewicht der Kräfte zu wahren.

Wie vom Verteidigungsministerium erklärt:

Im Kontext der neuesten Entwicklungen in unserer Region wurden ab heute sechs F-16-Kampfjets und Luftabwehrsysteme in der Türkischen Republik Nordzypern verlegt. Als Ergebnis der je nach Entwicklungen vorzunehmenden Bewertungen werden bei Bedarf weiterhin zusätzliche Maßnahmen ergriffen.