Die Türkei sagt, die NATO-Verteidigung habe eine zweite iranische ballistische Rakete abgefangen

Die Türkei teilte gerade mit, dass die NATO-Luftabwehr eine zweite ballistische Rakete abgefangen habe, die aus dem Iran abgefeuert wurde und in den Luftraum des Landes eingedrungen ist, teilte das Verteidigungsministerium am Montag mit. Trümmer der Rakete fielen in der südöstlichen Provinz Gaziantep, aber es wurden keine Opfer gemeldet.

Das Ministerium warnte, es werde "ohne Zögern notwendige Maßnahmen" ergreifen, um sein Territorium zu schützen, und forderte alle Seiten auf, Ankaras Warnungen zu beherzigen. Die Abfangaktion erfolgte durch Luftverteidigungssysteme, die unter NATO im östlichen Mittelmeer stationiert waren.

Es ist die zweite iranische ballistische Rakete, die in der vergangenen Woche angesichts des sich ausweitenden Konflikts zwischen Iran und westlichen Verbündeten ins Visier nimmt. Das war der erste.