Die Türkei ist bereit, bei Bedarf Truppen in der Ukraine zu stationieren, sagt die Quelle

Die Türkei könnte bei Bedarf Truppen in die Ukraine entsenden, um eine mögliche Friedensmission zu unterstützen, aber dies wird noch geprüft, sagte eine Quelle des türkischen Verteidigungsministeriums am Mittwoch (via Reuters).

Da die Türkei nach den Vereinigten Staaten über die zweitgrößte Armee der NATO verfügt, würde sich das Engagement der Türkei in erster Linie auf die Gewährleistung der regionalen Stabilität und des Friedens konzentrieren, abhängig von einem Waffenstillstandsabkommen zwischen der Ukraine und Russland. Die Möglichkeit eines türkischen Einsatzes wurde konzeptionell diskutiert, ohne dass es bisher formelle Pläne gab.

Während die großen Militärmächte der Europäischen Union, darunter Großbritannien und Frankreich, bereits über Truppenbeiträge nachdenken, um einen Waffenstillstand zu überwachen, haben die Vereinigten Staaten deutlich gemacht, dass sie keine Truppen entsenden werden. Trotz ihrer historischen Rivalität mit Russland hat die Türkei darauf geachtet, diplomatische Beziehungen sowohl zu Moskau als auch zu Kiew aufrechtzuerhalten und frühere Friedensabkommen zu vermitteln.