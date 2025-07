Die Türkei ist bereit, 2026 einen Formel-1-Grand-Prix auszurichten

HQ

In der Türkei wurden zwischen 2005 und 2011 und später in den Jahren 2020 und 2021 als vorübergehende Lösung aufgrund der Covid-19-Pandemie im Istanbul Park erstmals Formel-1-Rennen ausgetragen. Der TOSFED, der türkische Automobilsportverband, möchte mehr und hat erklärt, dass sie bereit und willens sind, bereits im nächsten Jahr einen Grand Prix auszurichten, falls ein Gastgeber diesen absagen sollte.

Der F1-Kalender 2026 wurde im vergangenen Juni bekannt gegeben, wobei Madrid für Imola hinzugefügt wurde. Die Türkei taucht nicht in ihren Plänen auf, aber Eren Uclertopragi, Präsident des türkischen Verbandes, sagte gegenüber Motorsport, dass "es ein starkes Engagement der Regierung gibt, die Türkei mit einem dauerhaften und langfristigen Abkommen wieder in den Formel-1-Kalender aufzunehmen".

Er bestätigt, dass es Gespräche mit der Formel 1 und der FIA gegeben hat und sogar davon träumt, dass wir 2026 "für den Fall, dass ein Rennen aus verschiedenen Gründen nicht stattfinden kann, den Großen Preis der Türkei ausrichten könnten. Anders als während der Pandemie wollen wir aber kein einmaliges Ersatzrennen veranstalten."

Sie schlagen sogar einen Termin vor, September, an dem der GP von Aserbaidschan in ihrem "Schwesterland" stattfinden wird, was die Logistik erleichtern würde. Bei der Ausgabe 2020 gewann Lewis Hamilton den GP der Türkei. Valtteri Bottas gewann es 2021. Felipe Massa gewann ihn dreimal in Folge für Ferrari, 2006, 2007 und 2008.