Die Tür ist bereits offen für weitere Ghost of Tsushima Filme und Fernsehsendungen

Während wir immer noch darauf warten, etwas Bedeutendes über den Ghost of Tsushima-Film zu sehen und zu hören, hat Regisseur Chad Stahelski kürzlich darüber gesprochen, dass das Ziel des Films darin bestehen wird, auch die Tür für Fortsetzungen und TV-Serien einzurichten und zu öffnen.

Im Gespräch mit ComicBookMovie.com merkte Stahelski an, dass sich der Film noch in "starker Entwicklung" befinde, bevor er verriet, dass er so lange dauert, weil er viel Ausgangsmaterial in einen abendfüllenden Film umwandeln muss.

"Es geht nur darum, wie ich so viele Informationen in ein Feature packe, das in andere Features oder ein TV-Projekt oder eine Plattform übertragen werden kann. Der Trick ist nicht, dass wir großartiges Material haben, wir wissen, dass wir großartiges Material haben. Es geht darum, wie man es auf jeder Plattform greifbar macht, weißt du, wie machen wir daraus einen großartigen zwei-, zweieinhalbstündigen Film?

"Machen Sie es zufriedenstellend und lassen Sie es offen, um von dort aus weiter zu expandieren, denn die wahre Herausforderung besteht darin, so viel Großartiges zu nehmen und es auf ein sehenswertes Niveau zu bringen."

Es gibt keine Erwähnung von Stahelski darüber, wann der Film debütieren wird, aber nach dem Erfolg von HBO's The Last of Us in letzter Zeit zu urteilen, ist es kaum eine Überraschung, dass Sony möchte, dass seine größten IPs auf mehrere verschiedene andere Unterhaltungsformate expandieren.