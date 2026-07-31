Die Tschechische Republik unterstützte zunächst Gianni Infantinos Plan und sah "pragmatische Vorteile für den tschechischen Fußball"

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Die UEFA hat die FIFA-Pläne, einen Teil der Weltmeisterschaft an Investoren zu verkaufen, eindeutig abgelehnt und sogar damit gedroht, die Weltmeisterschaft zu boykottieren und nicht an Wettbewerben teilzunehmen, falls der Plan umgesetzt wird. Doch während die UEFA behauptete, alle ihre 55 Mitglieder hätten dem Ultimatum zugestimmt, könnte die Tschechische Republik das anders sehen.

David Trunda, Präsident des Fußballverbands der Tschechischen Republik (FAČR), sagte am Mittwoch gegenüber SkySports, dass sie die "pragmatischen Vorteile" der Zusammenarbeit sehen und dass die 40 Millionen Dollar (anfangs 20 Millionen), die die FIFA jedem Land bei einer Unterzeichnung versprochen hat, wertvolle zusätzliche Mittel zur Unterstützung des Basisfußballs und der Infrastrukturentwicklung im Land bereitstellen würden.

"Natürlich brauchen wir mehr Details, aber meine persönliche Sichtweise ist, dass ich die positiven Auswirkungen von FIFAs Absichten sehe", sagte Trunda, bisher der einzige "ungehorsame" Präsident eines europäischen Fußballverbands. Dies wurde jedoch am Mittwoch gesagt, bevor die UEFA den Boykott bestätigte und auch Asien sowie Nord- und Mittelamerika die Pläne der FIFA ablehnten. Jetzt verliert Infantino sogar innerhalb der FIFA Unterstützung, was darauf hindeutet, dass der Plan völlig zum Scheitern verurteilt ist...