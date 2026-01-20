Die Tschechische Republik schließt den Verkauf von Kampfjets an die Ukraine aus

HQ

Die Tschechische Republik wird der Ukraine keine leichten Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen, die Drohnen abfangen können, gab Premierminister Andrej Babis am Montag bekannt. Die Entscheidung steht im Widerspruch zu einem Vorschlag von Präsident Petr Pawel, der vorgeschlagen hatte, das Land könne mehrere Jets nach Kiew liefern.

Pavel, ein lautstarker Unterstützer der Ukraine, sagte letzte Woche, dass die Ukraine Interesse am Kauf von Unterschall-L-159-Flugzeugen bekundet habe. Babis sagte nach einer Kabinettssitzung, die Jets seien von der tschechischen Armee benötigt und könnten nicht entbehrt werden. "Die Flugzeuge sind nicht verfügbar und wir haben keine anderen", erklärte er.

L-159 // Shutterstock

Babis hat konsequent militärische Hilfe für die Ukraine abgelehnt und sich im vergangenen Dezember vom EU-Kreditprogramm für Kiew zurückgezogen. Seine Position steht im Gegensatz zu Pavels starker Unterstützung für die Ukraine während des andauernden russischen Krieges.

Der Vorschlag, Flugzeuge zu schicken, hatte auch Kritik von Babis' Koalitionspartnern hervorgerufen, insbesondere von der rechtsextremen, pro-russischen SPD. Der Premierminister betonte, dass die derzeitige Haltung der der vorherigen Regierung entspricht, die ebenfalls darauf verzichtete, L-159-Jets in die Ukraine zu schicken...