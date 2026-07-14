Die Tschechische Republik führt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 150 km/h auf Autobahnen ein

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Wie bekannt, ist Deutschland berühmt für seine Autobahnen, die auf mehreren Abschnitten unbegrenzte Geschwindigkeiten ermöglichen. Auch wenn es sicherlich nicht dasselbe ist, wird die Tschechische Republik nun das erste EU-Land sein, das etwas versucht, das dennoch ähnlich ist: deutlich erhöhte Geschwindigkeitsbegrenzungen um bis zu 150 Kilometer pro Stunde, so Boosted.

Dies ist jedoch keine allgemeine Erhöhung, sondern gilt vorerst nur für einen 47 Kilometer langen Abschnitt mit digitalen Schildern, die bei starkem Verkehr, schlechtem Wetter und ähnlichen Bedingungen die Geschwindigkeitsbegrenzung senken können.

Die Debatte ist sowohl bezüglich der Verkehrssicherheit als auch der erhöhten Emissionen hitzig, aber das Land hat sich nun entschieden, die Maßnahme zu testen, und es bleibt abzuwarten, ob sie sich in Zukunft auf andere Länder ausweiten wird.