Die Trump-Regierung verlangt, dass 40 % der TSMC-Produktion auf US-amerikanischem Boden bleiben

Während einer lokalen taiwanesischen Fernsehsendung wurde das Thema zur Verlegung von 40 % der TSMC-Halbleiterproduktion in die USA angesprochen.

Vizepremierministerin Cheng Li-Chiun erklärte, dass eine solche Verlegung "unmöglich" sei und dass sie der Trump-Regierung erklärt habe, dass die Verlegung eines gesamten Lieferketten-Ökosystems, wie es das TSMC jahrzehntelang von Grund auf aufgebaut hat, nicht verlegt werden könne.

TSMC ist außerdem an den Rahmen der taiwanesischen Regierung gebunden, die den USA versprochen hat, dass nationale Technologieunternehmen 250 Milliarden Dollar direkt investieren, während die Regierung den Unternehmen weitere 250 Milliarden Dollar zur Expansion in den USA in Bezug auf Produktionsanlagen bereitstellen wird. Wie viel TSMC aus diesen Initiativen herausholen wird, ist unbekannt, aber es ist vernünftig anzunehmen, dass es mindestens zweistellige Zahlen sein wird.

Die Forderung, 40 % der TSMC zu verlegen, stammt aus einem Interview letzten Monat mit dem US-Handelsminister Howard Lutnick bei CNBC. Obwohl gerade ein Handelsabkommen ausgehandelt wurde, sagte er offen, dass er möchte, dass 40 % der gesamten taiwanesischen Chip-Lieferkette in die USA verlegt werden – und das innerhalb der aktuellen Amtszeit von Donald Trump als Präsident. Er erklärte, er wolle "diese Halbleiter nach Hause bringen" und bezeichnete die 500-Milliarden-Dollar-Investition als "Anzahlung". Dies ist höchstwahrscheinlich eine Möglichkeit für die USA, nationale taiwanesische Regeln zu umgehen, die Chipfabriken in anderen Ländern taiwanesischer Unternehmen verbieten, etwas herzustellen, das nicht mindestens zwei Generationen alt ist.

TSMC hat bereits 65 Milliarden US-Dollar in US-Chipfabriken investiert, dazu weitere 165 Milliarden Dollar. Bisher konnte kein einziger Analyst einen praktikablen Weg für eine solche Verlegung finden, weder hinsichtlich der hohen Kosten sowohl der Verlegung als auch des Betriebs in den USA im Vergleich zu Taiwan, des bestehenden tief integrierten Lieferkettensystems und der Tatsache, dass die USA schlichtweg nicht über die qualifizierte Arbeitskraft verfügen, die benötigt wird.