Die Trump-Regierung stoppt die Bearbeitung von Einwanderungsvisumen für Antragsteller aus 75 Ländern

Die Trump-Regierung hat eine unbefristete Aussetzung der Einwanderungsvisumbearbeitung für Personen aus 75 Ländern angeordnet, was den Zugang zur legalen Einwanderung in die Vereinigten Staaten erheblich verringert. Das Stopp soll laut einem vom Guardian eingesehenen Kabel des Außenministeriums am 21. Januar in Kraft treten.

US-Beamte sagen, dass die Aussetzung auch für Antragsteller gilt, die als "öffentliche Belastung" gelten, was bedeutet, dass sie auf staatliche Leistungen für Grundbedürfnisse angewiesen sein könnten. In einer in sozialen Medien veröffentlichten Erklärung erklärte das Außenministerium, dass die Visumbearbeitung für Länder eingestellt werde, deren Migranten angeblich Sozialhilfe zu sogenannten inakzeptablen Raten in Anspruch nehmen.

Die Regierung erklärte, der Stopp werde bestehen, bis sie sicherstellen könne, dass neue Einwanderer keine finanzielle Belastung für die US-Steuerzahler darstellen. Zu den betroffenen Ländern gehören Brasilien, Iran, Russland und Somalia sowie Dutzende weitere in Afrika, Asien und Lateinamerika.

Dieser Schritt erfolgt, während Trump seine Einwanderungsbekämpfung während seiner zweiten Amtszeit verschärft. Beamte berichten, dass seit seiner Rückkehr mehr als 100.000 Visa widerrufen wurden, während Hunderttausende Menschen abgeschoben wurden oder das Land freiwillig verlassen haben, da die Durchsetzung verstärkt wurde.