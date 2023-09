Die Trophäenliste von Marvel's Spider-Man 2 scheint ein einfaches Platin zu sein

HQ

Eine Woche ist vergangen, seit Insomniac angekündigt hat, dass Marvel's Spider-Man 2 Gold geworden ist, und wir sind jetzt nur noch drei Wochen von der Veröffentlichung des Spiels für PlayStation 5 entfernt. Das bedeutet auch, dass die Trophäenliste fertiggestellt wurde und die Entwickler wieder einmal so freundlich waren, all die Dinge zu enthüllen, die wir tun müssen, um das Platin zu erhalten. Und es scheint genauso einfach zu sein wie das erste Spiel. Schauen Sie sich nur das an:



New York, New York - Schließe alle Foto-Ops ab (Bronze)

- Schließe alle Foto-Ops ab (Bronze)

Ein neuer Anzug - Erhaltet den Schwarzen Anzug (Bronze)

- Erhaltet den Schwarzen Anzug (Bronze)

Soar - Gleite nur mit deinen Netzflügeln vom Finanzdistrikt nach Astoria, ohne den Boden zu berühren (Bronze)

- Gleite nur mit deinen Netzflügeln vom Finanzdistrikt nach Astoria, ohne den Boden zu berühren (Bronze)

Ein neues Abenteuer - Hilf Howard (Bronze)

- Hilf Howard (Bronze)

Einfallsreich - Sammle insgesamt 10.000 Tech-Teile (Bronze)

- Sammle insgesamt 10.000 Tech-Teile (Bronze)

Mitunterzeichnung - Schließe alle Tech-Verstecke ab (Bronze)

- Schließe alle Tech-Verstecke ab (Bronze)

Slack Line - Verstohlenheit schaltet 25 Gegner in Tarnung von der Netzlinie aus (Bronze)

- Verstohlenheit schaltet 25 Gegner in Tarnung von der Netzlinie aus (Bronze)

Hang Ten - Führe 30 Lufttricks hintereinander aus, ohne den Boden zu berühren (Bronze)

- Führe 30 Lufttricks hintereinander aus, ohne den Boden zu berühren (Bronze)

Overdrive - Verwende als Miles Reverse Flux, um 6 oder mehr Gegner gleichzeitig zusammenzuziehen (Bronze)

- Verwende als Miles Reverse Flux, um 6 oder mehr Gegner gleichzeitig zusammenzuziehen (Bronze)

Voll geladen - Kaufe alle Tech-Upgrades für Spider-Mans Anzug (Bronze)

- Kaufe alle Tech-Upgrades für Spider-Mans Anzug (Bronze)

Brooklyn Pride - Schließe "Ein Geschenk" (Bronze) ab.

- Schließe "Ein Geschenk" (Bronze) ab.

Meine Community - Schließe "Hard Bop" (Bronze) ab.

- Schließe "Hard Bop" (Bronze) ab.

Funky Wireless Protocols - Löse das Rätsel um den Ursprung der Spider-Bots (Bronze)

- Löse das Rätsel um den Ursprung der Spider-Bots (Bronze)

Stilvoll - Rüste einen Anzugstil aus (Bronze)

- Rüste einen Anzugstil aus (Bronze)

Foundational - Schließe alle EMF-Experimente ab (Silber)

- Schließe alle EMF-Experimente ab (Silber)

Entwickelt - Besiege 100 Gegner mit den Fähigkeiten "Entwickeltes Gift" (Silber)

- Besiege 100 Gegner mit den Fähigkeiten "Entwickeltes Gift" (Silber)

Woge - Setze 25-mal Symbiontenfähigkeiten während 'Symbiontenwoge' ein (Silber)

- Setze 25-mal Symbiontenfähigkeiten während 'Symbiontenwoge' ein (Silber)

Bewaffnet und gefährlich - Besiege 100 Feinde mit Spinnenarm-Fähigkeiten (Silber)

- Besiege 100 Feinde mit Spinnenarm-Fähigkeiten (Silber)

Bis zum Maximum - Kaufe alle Gadget-Upgrades (Silber)

- Kaufe alle Gadget-Upgrades (Silber)

Ausgerüstet - Kaufe alle verfügbaren Anzüge (silber)

- Kaufe alle verfügbaren Anzüge (silber)

Erstaunlich - Erreiche die maximale Stufe (Silber)

- Erreiche die maximale Stufe (Silber)

Freundlicher Spider-Man aus der Nachbarschaft - Schließe alle FNSM-Anfragen ab (Silber)

- Schließe alle FNSM-Anfragen ab (Silber)

Heile die Welt - Schließe die Hauptgeschichte ab (Gold)

- Schließe die Hauptgeschichte ab (Gold)

Superior - 100% Schließe alle Bezirke ab (Gold)

- 100% Schließe alle Bezirke ab (Gold)

Dedicated - Sammle alle Trophäen (Platin)



Wirst du dich für das Platin entscheiden?