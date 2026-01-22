Die Trophäenliste scheint darauf hinzudeuten, dass Highguard tatsächlich nächste Woche erscheinen wird

Nach seiner Enthüllung am Ende von The Game Awards im Dezember haben wir vom Entwickler Wildlight Entertainment so gut wie nichts über ihren Shooter Highguard gehört. Auch wenn das für ein Videospiel oft ganz normal sein kann, ist es bei einem Spiel, das etwa sechs Wochen nach seiner weltweiten Präsentation erscheinen sollte, sicherlich nicht normal.

Wir sind jetzt etwa vier Tage vom Launch von Highguard entfernt und es gibt immer noch keine weiteren Nachrichten oder Informationen zum Spiel. Obwohl dies einige Fans dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, ob der Titel tatsächlich wie geplant am 26. Januar erscheinen wird, scheint dies dennoch der Plan zu sein.

Wir sagen das, weil Exophase nun die vollständige Trophy -Liste für Highguard veröffentlicht hat, was weitere Hinweise darauf liefert, dass der Start wie geplant in ein paar Tagen stattfinden wird. Insgesamt gibt es 33 Trophies zu verdienen (was wahrscheinlich eine direkte Darstellung der Achievement -Liste auf Xbox/Windows ist), und viele davon gelten für den Raid Mode -Spielmodus.

Du kannst die vollständige Liste der Trophäen oben sehen und denk daran, dass Highguard voraussichtlich als Free-to-Play-Titel auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird.