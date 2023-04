Die Tribute von Panem: Die Ballade von Singvögeln und Schlangen sieht den Aufstieg von Präsident Snow

Dieser Herbst entwickelt sich zu einem absoluten Giganten für den Filmraum, denn es gibt nicht nur einen neuen Poirot-Film, einen neuen Taika Waititi-Film, einen neuen Marvel-Film, eine weitere Disney-Anstrengung und vieles mehr, sondern auch einen brandneuen Hunger Games-Teil. Zugegeben, dies ist ein Prequel zur Hauptserie mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle, aber es ist immer noch ein Big-Budget-Hunger Games-Streifen.

Dieser Film, der als The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes bekannt ist, wird das Leben eines jungen Coriolanus Snow erkunden, während er durch eine Welt navigiert, in der seine einst große Familie in Ungnade gefallen ist. Es wird auch die Geschichte erzählen, wie er ein junges Mädchen aus District 12 betreute und alle möglichen vertrauten Verbindungen zu den Hauptfilmen aufbaute.

Die eigentliche Handlung des Films ist wie folgt: The Ballad of Songbirds and Snakes "folgt einem jungen Coriolanus (Tom Blyth), der die letzte Hoffnung für seine scheiternde Abstammung ist, die einst stolze Familie Snow, die in einem Nachkriegskapitol in Ungnade gefallen ist. Da sein Lebensunterhalt bedroht ist, wird Snow widerwillig der Mentorin Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) zugeteilt, einer Hommage aus dem verarmten Distrikt 12. Aber nachdem Lucy Grays Charme das Publikum von Panem in seinen Bann gezogen hat, sieht Snow eine Gelegenheit, ihr Schicksal zu ändern. Mit allem, wofür er gearbeitet hat, hängt in der Schwebe, Snow schließt sich mit Lucy Gray zusammen, um die Chancen zu ihren Gunsten zu wenden. Snow kämpft gegen seine Instinkte für Gut und Böse und begibt sich auf einen Wettlauf gegen die Zeit, um zu überleben und zu zeigen, ob er letztendlich ein Singvogel oder eine Schlange werden wird.

Der Film kommt am 17. November 2023 in die Kinos und Sie können den neuen Trailer dazu unten sehen.