Die tragbare Xbox ist im Xbox Store bereits ausverkauft

HQ

Erst heute Morgen konnten wir berichten, dass Microsoft endlich den Preis für das kommende ROG Xbox Ally (499 £/599 €) und das leistungsstärkere ROG Xbox Ally X (799 £ / 899 €) bekannt gegeben hat. Der Konsens scheint zu sein, dass es etwas niedriger war, als die Leute angesichts der erstaunlichen Leistung befürchtet hatten, und als die Vorbestellungen begannen, flogen sie aus den Regalen.

Insider Gaming berichtet nun, dass das Gerät nur wenige Stunden nach Beginn der Vorbestellungen am Xbox.com ausverkauft war. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist es noch möglich, über die Asus-Website vorzubestellen, und es ist auch möglich, dass lokale Einzelhändler noch Geräte zu verkaufen haben. Natürlich wissen wir nicht, wie viele Exemplare vorbestellt wurden, aber die Tatsache, dass sie ausverkauft waren, zeigt zumindest anfängliches Interesse. Hoffen wir, dass Asus mehr tragbare Xbox-Geräte herstellen kann, damit die Leute sie wieder kaufen können.