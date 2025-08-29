Die tragbare PlayStation 6 wird mit einer Dockingstation ausgestattet sein

HQ

Wir wissen bereits, dass tragbare Xboxen auf dem Weg sind, mit der Asus ROG Xbox Ally X, die bereits angekündigt wurde und diesen Herbst auf den Markt kommt. Aber nach dem Erfolg des Steam Decks, tragbarer Gaming-PCs und natürlich der Switch hat Sony Interesse an einer tragbaren PlayStation gezeigt, und Gerüchten zufolge wird sie PlayStation 6 heißen und Ende 2027 oder Anfang 2028 neben einer regulären Konsole auf den Markt kommen.

Jetzt berichtet das oft zuverlässige Moore's Law Is Dead (via Insider Gaming), dass diese angeblich tragbare PlayStation 6 auf den gleichen Räumlichkeiten wie die Switch und Switch 2 funktionieren wird und über eine Dockingstation verfügt, mit der Sie sie an Ihren Fernseher anschließen können. Genau wie die Switch hat das Gerät eine geringere Leistung, wenn es als tragbares Gerät gespielt wird, als wenn es angedockt ist.

Natürlich ist diese Information mit Vorsicht zu genießen, da es sich schließlich nur um ein Gerücht handelt. Dennoch hat Sony selbst bei mehreren Gelegenheiten angedeutet, dass es nicht abgeneigt ist, ein tragbares Gerät auf den Markt zu bringen, und es gibt viele normalerweise zuverlässige Quellen, die in die gleiche Richtung weisen - vielleicht gibt es also keinen Rauch ohne Feuer, oder was denken Sie?