Die Tour de France hatte bisher "Glück", aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie von einer extremen Hitzewelle getroffen wird

HQ

Der weltweite Temperaturanstieg aufgrund globaler Warnungen könnte in Zukunft ein echtes Risiko für die Tour de France darstellen, ein Wettbewerb, der "Glück hatte", um die immer häufiger werdenden Hitzewellen in Frankreich zu vermeiden, sagt eine internationale Studie, die letzten Dienstag von Scientific Reports veröffentlicht wurde und vom französischen Forschungsinstitut für nachhaltige Entwicklung (IRD) in Zusammenarbeit mit Institutionen in London oder Barcelona erstellt wurde.

Wie von EFE geteilt, warnt die Studie, dass die globale Erwärmung und der fortschreitende Temperaturanstieg eine wachsende Bedrohung für die Durchführung von Sommersportveranstaltungen in Europa darstellen, wie zum Beispiel das weltweit beliebtere Radrennen.

Die Studie betrachtete speziell die letzten fünfzig Ausgaben der Tour de France (zwischen 1974 und 2023) und fand ein erhöhtes Risiko, insbesondere im letzten Jahrzehnt, Rennen unter extremer Hitze auszutragen, obwohl sie darauf hinweisen, dass das Rennen "Glück" hatte, um die maximalen Risikosituationen zu vermeiden... zumindest bisher.

"In gewisser Weise kann man sagen, dass es ein äußerst glückliches Rennen ist, aber da Hitzewellen immer häufiger Rekorde brechen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Tour auf einen Tag extremer Hitzebelastung trifft, der bestehende Sicherheitsprotokolle auf die Probe stellt", warnte Ivana Cvijanovic, IRD-Forscherin und Hauptautorin der Studie.

Mit Temperaturen in Städten wie Toulouse, Pau oder Bordeaux, die in den letzten Jahren zwischen 28,8ºC und 30,1ºC lagen, und sogar in Paris 28,8ºC im Jahr 2019, besteht das Risiko, dass eine dieser Hitzewellen mit einer Radfahrphase zusammenfällt, und sie befürchten, dass die aktuellen Anti-Hitze-Protokolle nicht ausreichen würden.