Die Tour de France endet an diesem Wochenende mit vielleicht "der härtesten Bergetappe in der Geschichte der Tour"

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Die Tour de France erreicht ihren Höhepunkt: Die Etappen am Freitag und Samstag bestehen aus zwei aufeinanderfolgenden Anstiegen zum Alpe d'Huez, einem der ikonischsten Anstiege in der Geschichte der Tour de France. Der Anstieg am Freitag, Etappe 19, bietet die "berühmtesten 21 Kurven im Radsport": einen 13,8 km langen Anstieg mit einer durchschnittlichen Steigung von 8 % (an manchen Stellen bis zu 13 %, was ihn zu einem der härtesten Anstiege des gesamten Rennens macht.

Die Etappe am Freitag wird 127,9 km lang sein und bietet zwei weitere Anstiege, den Col de Bayard und den anspruchsvollen Col du Noyer. Insgesamt 3.450 Meter Aufstieg, aber das wird nur der erste Aufstieg zum Alpe d'Huez sein.

Am Samstag nimmt die Etappe 20 eine andere Route zum gleichen Aufstieg. Er wird größer sein: 170,9 km, 5.450 Meter Anstieg und vier Anstiege: Col de la Croix de Fer, Col du Telegraphe, Col du Galibier und schließlich erneut die Alpe d'Huez über den Col de Sarenne, eine viel rauere, einsamere (es gibt keinen Platz für die großen Menschenmengen, die am Freitag erwartet werden) und unbekannte Route, die bis jetzt, Er dachte nur, dass er als Abstiegsroute genutzt wurde, nicht zum Aufstieg. Laut Tour-de-France-Direktor Christian Prudhomme könnte es "die härteste Bergetappe in der Geschichte der Tour" sein.

Die meisten erwarten, dass Tadej Pogacar gekrönt wird oder zumindest in diesen Phasen nicht viel Zeit verliert (sofern er nicht das Virus bekommt, das viele seiner Teamkollegen aus den VAE Emirates sich infiziert haben), bevor die letzte Etappe am Sonntag wie üblich in Paris stattfindet.