Die Tour de France brach diese Woche einen seit den 1990er Jahren unerreichten Rekord, der aber wahrscheinlich wieder gebrochen wird

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Als Søren Warenskjold am Mittwoch die elfte Etappe der Tour de France beendete, half er, einen Rekord zu brechen, der seit 1999 nicht mehr angebrochen worden war: die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit in einer Tour-de-France-Etappe aller Zeiten.

Das Peloton fuhr mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50,91 km/h, was mehr ist als der bisherige Rekord für die schnellste Tour-de-France-Etappe aller Zeiten, in einer Etappe der Ausgabe 1999, die von Mario Cipollini gewonnen wurde: 50,36 km/h.

Die Tourveranstalter hatten die ungewöhnliche Durchschnittsgeschwindigkeit der Radfahrer nicht erwartet, da sie voraussagten, dass der erste Fahrer um 17:31 Uhr am Ziel ankommen würde... und kam 15 Minuten früher an.

Im vergangenen Jahr stand der Rekord kurz davor, erneut gebrochen zu werden, als Tim Merlier 2025 die 9. Etappe gewann: Die Durchschnittsgeschwindigkeit dieser Etappe lag bei 50,013 km/h, aber der Rekord von 1999 stand bis jetzt.

Abgesehen von der Tour de France war die einzige weitere Etappe der anderen Grand Tours (Vuelta a España und Giro d'Italia), die tatsächlich 50 km/h überschritt, tatsächlich in diesem Jahr, die 15. Etappe des Giro, gewonnen von Fredrik Dversnes, wobei das Peloton mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 51,064 km/h fuhr. Experten glauben, dass es unvermeidlich ist, dass der Rekord früher gebrochen wird, da aerodynamischere Designs und eine strengere und optimiertere Vorbereitung – von Training bis Ernährung – gebrochen wird.