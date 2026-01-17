Die Tour de France 2027 zeigt die sechs Etappen in Schottland, England und Wales für die Männer- und Frauenrennen

HQ

Die Tour de France kehrt nach Großbritannien zurück, da bestätigt wurde, dass Edinburgh und Leeds 2027 die Eröffnungsprüfungen der Tour de France der Männer und Frauen ausrichten werden. Die Pläne waren bereits bekannt, aber die Routen wurden detailliert dargelegt, wobei die ersten drei Phasen jedes Wettbewerbs in Schottland, England und Wales stattfanden.

Laut britischer Regierung werden die Grand Departs beider Rennen "innerhalb einer Autostunde von 60 % der Bevölkerung vorbeiziehen" und behaupten, es werde "das zugänglichste große Sportereignis sein, das je in Großbritannien stattgefunden hat".

Tour de France der Herren 2027 im Vereinigten Königreich:



Etappe 1: 2. Juli, von Edinburgh nach Carlisle, 184 km



Etappe 2: 3. Juli, von Keswick nach Liverpool, 223 km



Etappe 3: 4. Juli, von Welshpool nach Cardiff, 223 km



Etappe 1: 30. Juli, von Leeds nach Manchester



Etappe 2: 31. Juli, von Manchester nach Sheffield



Phase 3: 1. August, rund um London



Es wird das vierte Mal sein, dass die Tour de France Großbritannien besucht, nach Plymouth 1974, Brighton und Portsmouth 1994, London 2007 und Yorkshire 2014, aber das erste Mal, dass sowohl die Tour de France der Männer (in ihrer 114. Ausgabe) als auch die Tour de France (in ihrer 6. Ausgabe) im selben Jahr aus einem anderen Land als Frankreich starten (und das erste Mal, dass die Tour der Frauen international startet).

In diesem Jahr startet die Tour de France 2026 in Barcelona, während La Vuelta a España 2026 von Monaco startet.