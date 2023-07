Die Toten erheben sich erneut aus ihren Gräbern, Reboot von Return of the Living Dead bestätigt

HQ

Jemand sollte besser nach mehr Sanitätern rufen, denn die immer hungrigen lebenden Toten bereiten sich auf ein großes Comeback vor. Ja, Return of the Living Dead wurde für einen Neustart bestätigt, 30 Jahre nachdem der letzte Teil der Zombie-Franchise in die Kinos kam. Living Dead Media, die die Neuigkeiten geteilt haben, sagt uns, dass der neue Film in der gleichen Richtung wie die vorherigen folgen wird, dh mit dem gleichen schwarzen Humor, und der Regisseur des Projekts wird Steve Wolsh sein, der uns Muck und das wirklich schlechte Kill Her Goats gegeben hat.

Freust du dich darauf, von den lebenden Toten wieder besucht zu werden?