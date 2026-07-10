Die Toronto Raptors stoppen den Trade für Kawhi Leonard, da er und die Clippers wegen Betrugs untersucht werden

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Die Toronto Raptors haben den Trade von Kawhi Leonard von den Los Angeles Clippers eingestellt, wegen einer laufenden Untersuchung, die Leonard betrifft, berichtet Reuters. Die Clippers werden untersucht, weil sie eine dritte Partei, ein inzwischen bankrottes Umweltunternehmen, als Mittel zur Umgehung der Salary Cap League-Regeln genutzt haben, die den Gesamtbetrag eines Teams für Spielergehälter einschränken.

Es wird angenommen, dass Kawhi von den Clippers über diese Firma bezahlt wurde: Die Untersuchung ergab, dass Leonard während eines Vierjahresvertrags einen Werbevertrag über 28 Millionen Dollar mit der Firma hatte, aber es gibt keine Beweise dafür, dass der Spieler überhaupt im Rahmen des Vertrags gearbeitet hat.

Leonard Kawhi ist zweifacher NBA-Champion, gewann 2014 mit den San Antonio Spurs und später 2019 mit den Toronto Raptors (die einzige Teammeisterschaft der Kanadier). Einen Monat nach dem Sieg 2019 wurde er zu den Los Angeles Clippers getradet, und nun arbeiten die Toronto Raptors daran, ihren Starspieler zurückzuholen... aber nur, wenn die Untersuchung abgeschlossen ist.