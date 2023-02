Die Top-Rollenspiele kommen 2023

HQ

Genau wie wir es kürzlich mit Racing Games getan haben, ist es an der Zeit, auf den Rest des Jahres 2023 zu blicken und zu sehen, was das Jahr bereithält, insbesondere für diejenigen, die ein tiefgründiges und langwieriges RPG-Abenteuer lieben. Wir haben uns die größten und aufregendsten Veröffentlichungen angesehen, die für 2023 geplant sind, und diese Liste der Top-RPGs des Jahres zusammengestellt.

Wo Long: Fallen Dynasty

Veröffentlichung: März / Plattform: Multiformat

Es gibt überraschend wenige Spiele, die die reiche und riesige chinesische Mythologie erforschen, aber im kommenden Wo Long: Fallen Dynasty können wir genau das tun. Das Spiel wird von Team Ninja's Nioh Gang entwickelt, was einen Hinweis auf die Art von Action-RPG gibt, die wir erwarten können. Unter anderem werden uns reichlich Möglichkeiten versprochen, einen eigenen Protagonisten zu erstellen, der so gestaltet werden kann, wie er am besten zu Ihrem Spielstil passt. Um das Ganze abzurunden, gibt es auch Unterstützung für Koop, so dass Sie die scheinbar mächtige Spielwelt gemeinsam erkunden können, und es ist ab dem Veröffentlichungstag in Game Pass enthalten.

Werbung:

Octopath Traveler II

Veröffentlichung: Februar / Plattform: Multiformat

Octopath Traveler stürmte 2018 auf die Bühne. Für alle, die denken, dass Square Enix mit ihren Pixel-RPGs, die jetzt hauptsächlich Action-Titel sind, zu weit gegangen ist, fühlte es sich befreiend an zu sehen, dass sie immer noch die Magie haben, wenn sie es erkunden wollen. Und anstatt zu versuchen, das Rad neu zu erfinden, kehren sie nächsten Monat mit einer Fortsetzung eines klassischeren Stils zurück, dh einem Abenteuer, das in die Fußstapfen seines Vorgängers tritt und mehr von dem bietet, was bereits gut war, komplett mit genau der richtigen Menge an Neuheiten.

Werbung:

Final Fantasy XVI

Veröffentlichung: Juni / Plattform: PlayStation 5

Wir lieben die Final Fantasy-Serie und haben so ziemlich alles gespielt, was sie zu bieten hat. Natürlich, und natürlich werden wir auch Final Fantasy XVI spielen, das uns hoffentlich positiv überraschen und ein episches Abenteuer bieten wird, trotz scheinbar veralteter Grafik und einer langweiligen Präsentation.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Release: 2023 / Plattform: Multiformat

Die Leute bettelten und flehten jahrelang darum, Konami einen neuen Suikoden zu machen. Konami weigerte sich jedoch (sie weigerten sich grundsätzlich, überhaupt Spiele zu machen). Nachdem sie gesehen hatten, wie gut die Castlevania-Legende Koji Igarashi mit seiner spirituellen Castlevania: Symphony of the Night-Fortsetzung Bloodstained: Ritual of the Night auf Kickstarter war, beschlossen die Suikoden-Köpfe, dasselbe zu tun. Und es war anscheinend ein Geniestreich, denn Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sammelte wahnsinnige Geldbeträge, und von dem, was wir von dem Abenteuer gesehen haben, sieht es so aus, als würde es geradezu kriminell gut werden. Wenn Sie epische Abenteuer und die Fähigkeit, Ihre eigene Bande aus einem riesigen Ensemble zu erstellen, vermisst haben, ist dies wahrscheinlich die richtige Wahl.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Release: 2023 / Plattform: Multiformat

Es lief sicherlich nicht gut für CD Projekt Red mit Cyberpunk 2077, dem einzigen Spiel, von dem wir wissen, dass es Gold bekam und anschließend verzögert und in einem schrecklichen Zustand veröffentlicht wurde. Das Studio musste den Spießrutenlauf laufen lassen und versuchen, das Abenteuer zu reparieren, was fast zwei Jahre dauerte. Heute ist Cyberpunk 2077 ziemlich unterhaltsam und um die Ecke wartet die Phantom Liberty-Erweiterung, von der die Entwickler sagen, dass sie der größte DLC ist, den sie je gemacht haben - was wiederum umfangreicher bedeutet als The Witcher 3: Wild Hunt's-Add-ons. Kurz gesagt, größer als die meisten modernen Spiele, und mit all der Kritik, die CD Projekt Red erhalten hat, und ihrem Wunsch nach Rache, können wir vernünftigerweise etwas verdammt Spektakuläres erwarten.

Baldur's Gate III

Release: August / Plattform: PC

Es fühlt sich an, als ob der Hype um Baldur's Gate III etwas nachgelassen hat, da es seit 2020 tatsächlich über Early Access verfügbar ist, aber es ist schwer, die mächtige und halb unwirkliche Tatsache zu ignorieren, dass der 23-jährige Baldur's Gate II (eines der besten Rollenspiele aller Zeiten!) bekommt dieses Jahr eine Fortsetzung. Diesen August ist es Zeit und wieder ist es Zeit, die Fantasy-Welt zu erkunden, diesmal mit einem Kampfsystem, das auf D&D's 5th Edition basiert. Die Early Access-Version wurde dank Spieler-Feedback nach und nach verbessert und alles deutet darauf hin, dass Entwickler Larian Studios ein wahres Vergnügen auf Lager hat.

Lies of P

Release: 2023 / Plattform: Multiformat

In letzter Zeit gab es sehr viel Pinocchio, hauptsächlich in Filmen, und dieses Jahr setzt sich der Trend mit Lies of P fort. Ein Spiel, das nach seinem ersten Trailer im Jahr 2021 enorm gehypt wurde, bietet eine viel dunklere Version der klassischen Geschichte, als wir es gewohnt sind. Hier muss Pinocchio in der Stadt Krant nach dem verschollenen Geppetto suchen und wird ebenfalls zum Lügen gezwungen, was weitere Konsequenzen für die Geschichte hat – die man weitgehend selbst beeinflussen kann. Lies of P bietet viel Erkundung, scheinbar feine Action und eine hoffentlich passende geniale Geschichte. Ein unglaublich vielversprechendes Abenteuer, das auch vom ersten Tag an mit Game Pass enthalten ist.

Diablo IV

Release: Juni / Plattform: Multiformat

Unsere erste Bekanntschaft mit Diablo war das Betreten eines Klassenzimmers während der Informatik in der High School. Es war völlig still, und das einzige, was zu hören war, war der Klang einer ganzen Reihe von Maracas. Etwas, das sich bei näherer Betrachtung als eine ganze Computerklasse herausstellte, die Diablo spielte und wie verrückt mit den Maustasten klickte. Und die Liebe hat seitdem Bestand. Diablo kombiniert Action und Beute in einer wunderbaren Gameplay-Schleife und einem erstklassigen Design, das nie langweilig wird. Ein neues Abenteuer in Diablo IV im Juni zu beginnen, wird zweifellos einer der Höhepunkte des Jahres sein.

Final Fantasy VII: Rebirth

Release: Winter / Plattform: PlayStation 5

Wir werden ehrlich sein und sagen, dass wir nicht wirklich glauben, dass dies in diesem Jahr veröffentlicht wird. Offiziell wird es jedoch in diesem Winter kommen, der Ende 2023 oder Anfang 2024 sein könnte. Wir hoffen auf Ersteres, auch wenn wir vom Action-Setup in Final Fantasy VII: Remake (nein, wir fanden den Strategiemodus nicht gut gemacht) und dem, was sie mit der Erzählung gemacht haben, nicht vollständig überzeugt waren, aber das spielt irgendwie keine Rolle. Final Fantasy VII ist eines der besten Spielerlebnisse bis heute, und der bloße Gedanke, wieder mit Cloud und den anderen Helden rumzuhängen, reicht eigentlich für einen Platz hier.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Release: Mai / Plattform: Switch

Sicher, wir könnten eine Diskussion darüber führen, ob The Legend of Zelda ein Rollenspiel ist oder nicht, aber die Antwort muss vernünftigerweise sein, dass einige Teile sind - andere nicht. Unter den Rollenspielen finden wir The Legend of Zelda II: The Adventure of Link und The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sowie natürlich das kommende The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Und wenn man bedenkt, wie schrecklich gut sein Vorgänger war, reicht es tatsächlich, wenn dieser auch nur halb so gut ist, um in diesen Artikel zu passen. Aber... Unsere Erwartungen sind viel höher als das, und wir denken, dass dieses Abenteuer mindestens so gut sein wird wie sein Vorgänger und ein solider Kandidat für Game of the Year sowie eines der bisher beeindruckendsten Link's-Abenteuer.

Starfield

Release: Sommer / Plattform: PC & Xbox

Es ist etwas surreal, dass Bethesdas erste neue Spieleserie seit über 25 Jahren fast da ist und mit Abstand ihr bisher größter Titel ist. Es wurde als Han Solo-Simulator beschrieben, Skyrim im Weltraum und NASA-Punk, was natürlich fast zu gut klingt, um wahr zu sein. Uns werden viele Planeten versprochen (sowohl bewohnt als auch völlig verlassen), Möglichkeiten, Ihr eigenes Leben unter den Sternen zu erschaffen, Weltraumaction, riesige Mengen an Nebenquests, unglaubliche Einstellungsmöglichkeiten und vieles mehr; All dies scheint in wirklich coole Grafiken verpackt zu sein. Da Bethesda nun mit Microsofts Portemonnaie unter dem Kopfkissen schläft, braucht man das Abenteuer, dem damit die nötige Entwicklungszeit gegeben wurde, nicht zu überstürzen, und das deutet darauf hin, dass wir uns bei der Premiere auf etwas ganz Besonderes freuen können. Es ist auch vom ersten Tag an in Game Pass enthalten, als ob es alles noch ein wenig besser machen würde.