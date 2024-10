Die Top 5 Spiele von Sega Mega Drive

HQ

5. Shinobi III: Die Rückkehr des Ninja-Meisters

Segas Shinobi -Serie hat eine ungleichmäßige Geschichte hinter sich, wobei die Qualität nicht immer in Bestform ist. Es war jedoch im dritten Spiel für die Mega Drive, das von Segas eigenem Tomoyuki Ito produziert wurde, dass das Konzept zur Geltung kam und ich habe keinen Zweifel daran, dass dies das beste reine Ninja-Spiel der 90er Jahre ist. Es war schwierig, quälend herausfordernd und wunderschön. Die Steuerung war hervorragend und die Vielfalt der Umgebungen war brillant.

4. Mortal Kombat II

Erst mit dem zweiten Teil nahm der Mortal Kombat -Hype richtig Fahrt auf. Ed Boons digitalisierte Karate-Charaktere traten sich gegenseitig die Scheiße aus dem Leib, ohne Reue, und neben höchst unterhaltsamer Gewalt und toller Grafik war das Spielsystem brillant und die Charaktere zeitlos.

3. Quackshot mit Donald Duck in der Hauptrolle

Aladdin, The Lion King, Castle of Illusion Starring Mickey Mouse, Ducktales... An wirklich guten Disney-Spielen mangelte es in den späten 80er und frühen 90er Jahren sicherlich nicht. Ganz im Gegenteil. Tatsächlich waren die meisten von ihnen wirklich, wirklich gut. Quackshot war definitiv einer von ihnen. Charmant, super süß für seine Zeit und durchtränkt von Charakter, als Donald Duck sich aufmachte, die Kinder vor den hinterhältigen Plänen von Black Peter zu retten.

2. Straßen des Zorns 2

Das erste Spiel in Segas Versuch, mit Final Fight und Double Dragon zu konkurrieren, war brillant. Vielleicht das beste Beat 'em up der 90er Jahre, das je gemacht wurde. Wenn! Es war nicht für die Fortsetzung gewesen, in der Produzent Akitoshi Kawano mehr Geld zum Spielen bekam, das Grundkonzept und die Levels erweiterte, neue Charaktere hinzufügte, die Grafik schärfte, Angriffe hinzufügte und ein Actionspiel entwickelte, das so gut war, dass das Genre vor Erstaunen nach Luft schnappte.

1. Sonic der Igel 2

Das Debütspiel von Team Sonic über den blauen Igel war, wie wir alle wissen, brillant. Der Beginn von etwas Großem und hinter den Kulissen fanden wir ein zusammengewürfeltes kleines Team ehrgeiziger Jugendlicher, die unter der Führung von Yuji Naka die Idee, "mit Super Mario zu konkurrieren" und einen "cooleren" Plattformer zu machen, in etwas Historisches verwandelten. Allerdings war es in der Fortsetzung, in der genau, genau alle kleinen Parameter am besten zusammenkamen, es war in Sonic the Hedgehog 2, dass das Konzept wirklich zur Geltung kam - und das ist PlayStation-Architekt und Sony-Chef Mark Cerny zu verdanken. Zu dieser Zeit betrieb Cerny sein eigenes Spielestudio, das er gemeinsam mit Sega besaß, und als Sonic 2 entwickelt wurde, schlug er vor, dass Sonic Team -Chef Yuji Naka mit dem in Kalifornien ansässigen Team Sega Technical Institute zusammenarbeitete, was zu einem der besten Spiele aller Zeiten führte.