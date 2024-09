Die Top 5 der Auftritte von Matt Damon

HQ

5. Der Marsianer (2015)

Es gibt eine Art von unaufdringlicher Menschlichkeit und Liebenswürdigkeit in Matt Damons Darstellung des isolierten Weltraumabenteuers des gestrandeten Astronauten Mark Watney, die man leicht mögen kann. Ich liebe es, wie Damon dank seiner brillanten Präsenz und strahlenden Intensität jedes Bild dieses Films beherrscht. Er ist charismatisch und witzig, wenn die Rolle es erfordert, ergreifend und unerbittlich stark, wenn die Rolle etwas anderes erfordert.

4. Wahrer Mut (2010)

Damons Rolle als Texas Ranger Sheriff LaBoeuf in dem fantastischen Western-Thriller der Coen-Brüder ist zweifellos eine seiner besten Leistungen, schon allein deshalb, weil er in diesem Film kaum einer seiner anderen Figuren ähnelt. LaBoeuf ist intensiv, entschlossen, zielstrebig rücksichtslos und trägt eine passive Aggressivität in sich, die der Figur Leben und Tiefe verleiht. Damon ist hier wirklich brillant.

3. Die Bourne Identität (2002)

Ich erinnere mich noch gut daran, wie die ganze Filmwelt die Nase rümpfte bei der Nachricht, dass der blasse Junge aus Good Will Hunting nun den Weg wechseln und versuchen würde, seinen Platz in der Actionhelden-Geschichte zu festigen. Es schien vorher wie eine Farce zu sein, und laut Ben Affleck riet er seinem Jugendfreund, die Produktion abzubrechen, um nicht seine gesamte Karriere zu ruinieren. Es sollte sich jedoch herausstellen, dass Damon für diese Rolle geboren wurde. Eng gewickelt, selbstbewusst fit, körperlich, aber von Natur aus nicht gewalttätig, und sehr intelligent.

2. Der talentierte Mr. Ripley (1999)

Der liebenswürdige, sozial unbeholfene, manipulative, etwas verlorene, charmante und zutiefst psychotische Ripley wurde dank Damons brillanter Darstellung in diesem Meisterwerk eines Thrillers von einer faszinierenden literarischen Figur zu einem echten Menschen. Damon stellt ein regelrechtes Monster auf eine Art und Weise dar, die uns, den Zuschauer, im Grunde (tief im Inneren) wünschen lässt, dass er dem langen Arm des Gesetzes entkommt und weiterhin Menschen ermordet, die sich ihm in den Weg stellen. So viel Menschlichkeit, unterschwelliger Ehrgeiz und Aggression stecken in dieser phänomenalen Darbietung.

1. Jagd auf den guten Willen (1997)

Es gibt so viel an diesem Film, das mich 27 Jahre später fasziniert und beeindruckt, dass ich nicht wirklich weiß, wohin ich mich wenden soll. Erstens, dass es von zwei 20-jährigen Debütanten geschrieben wurde, aber auch, dass das Duo Affleck/Damon beschlossen hat, in einem eigenen Film mitzuspielen, und dass es vor allem Damon geschafft hat, in seinem Debüt 1997 alle anderen Hauptrollen in den Schatten zu stellen. In diesem meisterhaften Drama verkörpert Damon alle Probleme der Intimität und emotionalen Nichtverfügbarkeit und verleiht der Rolle Tiefe, Motiv, Bedeutung und Menschlichkeit, die in diesem Fall nur zu einer Sache führen kann: einem Spitzenplatz auf der Liste der besten schauspielerischen Leistungen von Matt Damon.