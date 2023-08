Die Top 10 TV-Serien von Amazon Prime

HQ

(10) Heimkehr

Der Amazon-Thriller über PTBS und Regierungsverschwörungen ist weder einfach anzusehen noch besonders zeitaufwendig, aber er enthält Nerven, brillantes Schauspiel und Spannung.

(9) Fleabag

Neurotisch, egoistisch, albern, moralisch zweideutig und zerstörerisch, ihr Leben und Leben im Zentrum Londons bietet in dieser fantastischen Sitcom charmante Komödie.

(8) Die U-Bahn

Einige Dramaserien fühlen sich zermürbender an als andere, und dies ist der Fall bei Amazons gefeierter Geschichte (die teilweise auf wahren Ereignissen basiert) über Sklaven aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, die über eine U-Bahn entkommen. Unter der Regie des Oscar-prämierten Moonlight-Mannes Barry Jenkins bleibt dies eines der wahren Juwelen von Amazon, auch wenn es manchmal weh tut.

(7) Die Engländer

Es gibt eine ergreifende Heiterkeit und eine Mischung aus Humor und purer Dunkelheit in The English, in dem eine ahnungslos verlorene Emily Blunt über den Atlantik reist, um den Mörder ihres Sohnes in Nebraska zu rächen. Straff, stilvoll und gut gespielt.

(6) Hinterhältiger Pete

Bryan Cranston aus Breaking Bad ist eine der wichtigsten kreativen Kräfte hinter dem hochwertigen Thriller-Drama über Marius, der nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis die Identität seines ehemaligen Zellengenossen stiehlt und sich in sein Leben einschleicht.

(5) Utopie

Gillian Flynns übersehener Thriller über eine Gruppe junger Menschen, die durch die Entdeckung einer massiven Verschwörungstheorie vereint sind, die in einem beliebten Comic versteckt ist, ist ebenso bewegend wie gewalttätig - und bizarr.

(4) Die Weite

Diese Serie, die bei Syfy geboren, aber von Bezos selbst gerettet wurde, ist seitdem mit Amazon Prime wirklich gewachsen, was sie wohl zu einer der besten Science-Fiction-Serien aller Zeiten macht. The Expanse ist in vielerlei Hinsicht ein großes politisches Drama, durchtränkt von Nuancen und Schichten.

(3) Clarksons Farm

Es schien vorher, dass Top Gear-Typ Clarksons Popeye-artige Misserfolge als neuer Farmer größtenteils manipulierter Unsinn sein würden, aber oh, wie falsch ich lag. Es gibt eine aufrichtige Aufrichtigkeit und etwas äußerst Zartes (zusammen mit brillanter Komik) in der Art und Weise, wie Clarkson und Calbe, der Landarbeiter, versuchen, sich im Alltag auf dem Bauernhof zurechtzufinden.

(2) Die Jungs

Garth Ennis' ultradüstere Comic-Geschichte über böse Superhelden und den chronischen Machthunger des Menschen wurde von Amazon Prime in eine der sehenswertesten, gewalttätigsten und unterhaltsamsten TV-Serien der letzten Jahre verwandelt.

DIE BESTEN TV-SERIEN VON AMAZON PRIME:

(1) Unbesiegbar

Als das Comic-Genie Robert Kirkman (Walking Dead) und Amazon Prime aus dem Comic Invincible ein TV-Drama machten, dachten nur wenige, dass sie eine der besten TV-Shows aller Zeiten erfinden würden. Denn die Geschichte des Teenagers Mark Grayson und seines Superman-ähnlichen Helden für Papa ist eine Stilstudie in intelligenter und tiefgründiger Charakterisierung, brillantem politischem Unfug und existenzieller Infragestellung dessen, was uns menschlich macht. Wenn Sie nur eine Amazon-TV-Show sehen möchten, ist Invincible definitiv diejenige, die Sie sich ansehen sollten.

