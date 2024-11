Die Top 10 der umsatzstärksten Filme des Jahres 2024 waren allesamt Fortsetzungen

HQ

Sind originelle Ideen tot? Nun, das hängt von Ihrer Perspektive ab, denn es scheint, dass sich die Kinobesucher einfach nicht mehr für originelle Ideen interessieren. Sie wollen den bequemen Komfort von Charakteren, die sie kennen, und Geschichten, an die sie sich erinnern.

Und die Zahlen untermauern diese Idee. In einem Bericht von GamesRadar sehen wir, dass alle 10 der bisher umsatzstärksten Filme des Jahres 2024 Fortsetzungen waren. Von Godzilla x Kong: The New Empire bis hin zu Deadpool & Wolverine. Laut dem Analysten Gabriel Rossman könnte dies daran liegen, dass die Theater überall dort Einnahmen benötigen, wo sie sie bekommen können.

"Die Kinos brauchen die Kinokassen, wo immer sie sie bekommen können", sagte er. "Egal, ob es sich um Originale, Fortsetzungen/Franchises oder Nischen-/aufstrebende Genres wie das Streamen von Live-Events handelt."

Natürlich gab es in diesem Jahr originelle Ideen an den Kinokassen, und einige von ihnen waren sehr erfolgreich, wie zum Beispiel The Substance. Aber wenn es um die großen, durchschlagenden Erfolge geht, sollte man nicht mehr erwarten, dass ein Nicht-Franchise- und Nicht-Sequel-Film groß rauskommt.