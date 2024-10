Die Tomb Raider-Spiele haben sich über 100 Millionen Mal verkauft

HQ

Es ist fast 30 Jahre her, dass wir die britische Abenteurerin Lara Croft zum ersten Mal kennengelernt haben, und auf ihren vielen Reisen ist viel passiert. Miss Croft ist zu einer etablierten Ikone geworden, nicht nur in der Gaming-Welt, sondern auch darüber hinaus – sie tritt in Filmen, TV-Serien und allen möglichen anderen Medien auf.

Kurz gesagt, sie ist ein Superstar. Das spiegelt sich auch deutlich in den Spieleverkäufen wider, denn Crystal Dynamics hat nun bekannt gegeben, dass sich die Tomb Raider-Spiele über 100 Millionen Mal verkauft haben. Beeindruckende Zahlen, und natürlich können wir ihnen nur zu ihrem Erfolg gratulieren und hoffen, sie bald in neuen, aufregenden Abenteuern auf unseren Konsolen zu sehen.

Welches Tomb Raider-Spiel ist dein persönlicher Favorit?