Die Tomb Raider-Serie von Prime Video ist Berichten zufolge tot

HQ

Wenn Sie ein Fan von Lara Crofts unglaublichen Abenteuern sind und es genossen haben, die Videospiel-Ikone in verschiedenen Medien zu sehen, müssen Sie sich leider auf absehbare Zeit mit der Anime-Serie von Netflix wohlfühlen und zufrieden geben. Wir sagen das, weil es so aussieht, als ob die verleumdete Prime Video Live-Action-TV-Adaption von Tomb Raider von Phoebe Waller-Bridge jetzt tot im Wasser ist.

Die Daily Mail hat einen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass die "Jahre in der Entwicklungshölle stecken geblieben" und "die Drehbücher von Waller-Bridge lange auf sich warten lassen - und dann doch noch nicht drehreif sind", was bedeutet, dass die Serie nicht mehr stattfinden wird und vom Streaming-Giganten getötet wurde.

Dies alles geschieht nach einem anderen kürzlich veröffentlichten Bericht, der sich mit den Schwierigkeiten und Problemen befasste, die sich bereits auf die Entwicklung des Projekts ausgewirkt haben, was bedeutet, dass die erst kürzlich angekündigte Serie wahrscheinlich nie das Licht der Welt erblicken wird.

Das bedeutet aber auch, dass die Gerüchte über die Besetzung von Sophie Turner als britische Abenteurerin auch nicht Realität werden werden.