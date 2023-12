Die Todesursache von Matthew Perry wurde bekannt gegeben

HQ

Als der Schauspieler Matthew Perry Ende Oktober tot in seinem Whirlpool aufgefunden wurde, stand die ganze Welt unter Schock.

Der Obduktionsbericht wurde nun veröffentlicht und die Todesursache festgestellt. Demnach starb er an akuten Wirkungen von Ketamin. Das Medikament wird zur Behandlung von Depressionen eingesetzt, und Perry hatte es nur eineinhalb Wochen vor seinem Tod verschrieben bekommen. In seinem Körper wurde jedoch eine höhere Dosis als verschrieben gefunden, was dazu führte, dass der Ketaminspiegel in seinem Körper Atembeschwerden verursachte und schließlich sein Herz überlastete. Dem Bericht zufolge waren die Faktoren, die zu seinem Tod beitrugen, Ertrinken, das Suchtmittel Buprenorphin und koronare Herzkrankheit.

Es wurden keine Spuren von Alkohol oder Drogen in seinem Körper gefunden und der Tod wurde als Unfall eingestuft.