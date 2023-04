Die Tochter von Elon Musk und Grimes wurde in einen einzigen Buchstaben umbenannt, da die Regierung kein Symbol anerkennt

HQ

Es gab keinen Mangel an Kommentaren und Meinungen über die Namenskonvention von Elon Musks und Grimes' Tochter X Æ A-XII, also werden wir diesmal darüber hinweggehen. Grimes hat auf Twitter über ihre Tochter gesprochen und enthüllt, dass sie in einen einzigen Buchstaben umbenannt wird, da das Symbol, das die ursprüngliche Umbenennungswahl war, von der US-Regierung nicht anerkannt wird.

"Sie ist jetzt Y, oder "Warum?" oder einfach nur "?" (Aber die Regierung wird das nicht anerkennen). Neugier, die ewige Frage, .. und so."

Unnötig zu erwähnen, dass dieser Umbenennungsprozess seine eigenen Kommentare hervorgerufen hat, da die Leute ihre Meinung über den sehr ungewöhnlichen Namen des kleinen Kindes äußern.

Denkst du Y oder ? Ist ein guter Name für ein Kind?