Die Ticketpreise für NBA-Finals im Madison Square Garden erreichen Rekordpreise

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Die NBA-Finals zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs, ein Rematch der Finals von 1999, haben einen enormen Hype ausgelöst: Die Spurs sind Favoriten mit einem Star wie Victor Wembanyama, aber die Knicks haben die Liga seit 1973 nicht mehr gewonnen, und dies ist ihr erstes Finale seit 1999, und sie haben ein starkes Team unter der Führung von Jalen Brunson, das die Philadelphia 76ers bereits im East Conference Finale besiegt hat.

Die Beliebtheit zeigt sich in den Ticketpreisen, die für die NBA-Finals Rekordzahlen erreicht haben. Spiele 3 und 4, ausgetragen im Madison Square Garden in New York: Die günstigsten Tickets kosteten 7.200 Dollar für einen Platz in der letzten Reihe, während einige sogar 77.000 Dollar auf Wiederverkaufsseiten erreichten, so EFE.

Brunson scherzte sogar, dass diese Preise das wären, was er für ein "Michael-Jackson-Konzert" zahlen würde. Für einen Star, der 34 Millionen Dollar pro Jahr verdient hat, bedeutet das vielleicht nicht viel, aber die Fans fühlen sich ausgeschlossen. Die Nutzung von Wiederverkaufsplätzen ohne Preisobergrenze (was sich auch auf die FIFA-Weltmeisterschaft ausgewirkt hat) bedeutet, dass das Live-Anschauen von Sport zu einem Luxus wird, den sich viele Fans nicht leisten können, besonders wenn sie mit ihrer Familie hingehen wollen.