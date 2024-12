Die The Wheel of Time -Serie von Amazon kehrt im März zurück

HQ

Amazons The Wheel of Time soll nächstes Jahr, am 13. März, zurückkehren. Wir werden Rosamund Pike als Moraine zurückkehren sehen, obwohl sie in dieser Staffel eine unmögliche Wahl zu treffen scheint.

Wie wir im Trailer unten sehen, hat Moraine, da der Krieg immer noch auf der Speisekarte steht, in die Zukunft geschaut, um Antworten zu finden, und festgestellt, dass sie in jeder Zukunft, in der Rand lebt, sterben muss, sonst wird er in jeder Zukunft sterben, in der sie überlebt.

Ein ziemliches Rätsel also. Ihr könnt es euch sowie die übliche Fantasy-Action im Trailer unten ansehen: