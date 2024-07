Die "The Shining"-Darstellerin Shelley Duvall ist verstorben

HQ

Die US-amerikanische Schauspielerin Shelley Duvall, vielleicht am bekanntesten für ihre Rolle als Wendy Torrance in Kubricks Horrorklassiker The Shining, ist im Alter von 75 Jahren gestorben.

Duvall, die die zweite Hälfte ihrer Karriere im Verborgenen verbrachte, was Gerüchten zufolge vor allem auf den psychischen Stress zurückzuführen war, den die Rolle in The Shining bei ihr auslöste, hatte 2016 einen kurzen Auftritt bei Dr. Phil, um über psychische Gesundheit zu sprechen.

Berichten zufolge soll sie mit den Worten zitiert worden sein, dass sie "nie wieder so viel geben wird" für eine Rolle. Neben "The Shining" war sie auch eine der Lieblingsrollen von Regisseur Robert Altman und spielte auch in "Annie Hall".

Duvall starb im Schlaf an Komplikationen im Zusammenhang mit ihrem Diabetes, wie Duvalls Partner Dan Gilroy dem Hollywood Reporter berichtete.

Ruhe in Frieden.