Die Teufel Enmu, Yushiro und Tamayo treten Demon Slayer: The Hinokami Chronicles diese Woche bei

Cyberconnect2 hat dem Kampfspiel Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles bereits vier zusätzliche Charakter zur Verfügung gestellt und diese Woche erwartet die Fans der actionreichen Anime- und Manga-Adaption eine weitere Überraschung. Der Dämon Enmu, bekannt aus dem Mugen-Train-Arc, sowie das Duo Yushiro und Tamayo gelangen am 16. Dezember im Rahmen eines kostenlosen Updates in das Beat 'em Up. Yushiro wird der aktive Kämpfer sein, während ihn Tamayo mit ihren mächtigen Dämonenblutfähigkeiten im Kampf einen Vorteil verschafft.

Von links nach rechts: Yushiro, Tamayo und Enmu, der abnehmende Mond #1.

Quelle: Aniplex.