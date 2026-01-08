Die Tesla-Verkäufe in Europa gingen laut neuem Bericht im Jahresvergleich drastisch zurück

HQ

Anfang letzten Jahres begannen die Verkäufe der Tesla-Modelle weltweit, insbesondere in Europa, ziemlich drastisch zu sinken, und ein neuer Bericht scheint zu bestätigen, dass dieser anhaltende Trend tatsächlich anhält.

Reuters kann berichten, dass in mehreren wichtigen europäischen Märkten die Verkaufszahlen verschiedener Tesla-Modelle stark eingebrochen sind. Die neuen Daten zeigen einen Gesamtrückgang von 8,9 % im Vereinigten Königreich, 48 % in Deutschland, 37 % in Frankreich und 4 % in Spanien.

Insgesamt gehen die Tesla-Verkäufe nach unten, und nachdem sie den Investoren enttäuschende Zahlen gemeldet hatte, erlitt die Aktie letzte Woche einen Rückgang von 1,5 %.

Es ist derzeit unklar, wie Tesla sich nach Preissenkungen bei günstigeren Standard-Versionen des Model Y und Model 3 erholen wird, und der kommende Roadster wird die Zahlen wahrscheinlich nicht beeinträchtigen.