Die Termine der UK MCM Comic Con für 2026 sind bestätigt, mit geplanten Veranstaltungen in Birmingham und London

Der letzte MCM Comic Con im Vereinigten Königreich im Jahr 2025 fand am Wochenende statt, als MCM Comic Con Birmingham stattfand und alle möglichen Menschen in die zweite Stadt des Landes brachte. Da wir jetzt im Dezember sind und auf das neue Jahr blicken, was sind die Pläne für die Veranstaltungen 2026?

Dies wurde nun vom Organisator ReedPop bestätigt, der nun die genauen Daten der drei Veranstaltungen bekannt gegeben hat. Die erste findet im Mai statt, die zweite im August und die letzte im Oktober, wobei die erste und letzte für London geplant sind und die zweite nach Birmingham zurückkehrt.

Die Termine für die MCM Comic Con im Vereinigten Königreich im Jahr 2026 sind wie folgt:



22. bis 24. Mai 2026 bei ExCel London



7. - 9. August 2026 bei NEC Birmingham



23. bis 25. Oktober 2026 bei ExCel London



Die Hauptänderung hier ist, dass die in Birmingham ansässige Messe sich von ihrem üblichen November-Sendeplatz für einen neuen Sommertermin entfernt, was hoffentlich bedeutet, dass die Besucher besseres Wetter genießen werden, als wir es Ende November oft in den Midlands sehen... Ansonsten können Sie laut den Ticketinformationen jetzt Tickets für die Mai-Veranstaltung hierher besorgen, während die anderen später öffnen.