Die Termine der QuakeCon 2026 sind festgelegt, das 30-jährige Jubiläum ist für August geplant

HQ

Die Daten und der Austragungsort der diesjährigen QuakeCon wurden bekannt gegeben. Die jährliche Convention, die alles rund um id Software und Bethesda feiert, findet im August statt, wobei diese sogar ein großes 30-jähriges Jubiläum ist, um die ikonische Spieleserie in ihr drittes Jahrzehnt zu feiern.

Die Show ist für den 6. bis 9. August geplant und findet in Grapevine, Texas, dem gleichen Heimatstaat wie der Schöpfer von Quake, id Software, statt. Was weitere Informationen zur Show angeht, erfahren wir nicht viel mehr, aber typischerweise sind QuakeCons eher fan- und communityzentrierte Events, was bedeutet, dass man die Erwartungen an große Spielenthüllungen und Ähnliches zurückhalten sollte. Trotzdem ist es Quakes 30. Jubiläum und auch ids 35. Jubiläum...

Wirst du im Sommer zur QuakeCon fahren?