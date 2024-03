Die Terminal-Liste: Dark Wolf hat mit den Dreharbeiten begonnen

Prime Video kündigte kürzlich an, dass es die Welt von The Terminal List mit einer Spin-off-Prequel-Serie namens The Terminal List: Dark Wolf weiter erkunden wird. Die Serie dreht sich um Taylor Kitschs Ben Edwards und zeigt, wie er die Navy Seals hinter sich lässt, um sich der CIA anzuschließen.

In der Serie wird sogar Chris Pratt erneut als James Reece zu sehen sein, und auch eine Reihe neuer Gesichter wie Luke Hemsworth und Tom Hopper werden sich dem Kampf anschließen.

Während wir darauf warten, zu erfahren, wann genau Dark Wolf erscheinen wird, hat Prime Video nun enthüllt, dass die Produktion der Serie begonnen hat und sich in den Dreharbeiten befindet. Das könnte bedeuten, dass sie bis Ende des Jahres debütieren wird, aber es wäre sehr wahrscheinlich, dass die Serie irgendwann Anfang 2025 erscheint.

Werfen Sie einen Blick auf die neuen Set-Fotos für Dark Wolf unten.