Die Tekken World Tour 2025 Global Finals finden diesen Sonntag statt: Hier erfahren Sie, was Sie wissen müssen

Auch wenn wir uns noch in den frühen Phasen des Jahres 2026 befinden, beendet die Tekken-Wettkampfszene ihre World Tour 2025. Die Global Finals werden an diesem Wochenende die Hitze bringen und vom 29. Januar bis 1. Februar stattfinden, wo das Grand Final stattfindet und entscheidet, wer den Löwenanteil des Preispools von 300.000 Dollar mit nach Hause nimmt.

Die letzte Etappe des Turniers wird Malmö, Schweden, übernehmen. Wenn du in der Nähe der Stadt bist, kannst du trotzdem Tickets über die offizielle Tekken World Tour-Website besorgen, um Teil der Menge zu sein. Oder, wenn du dich unglaublich glücklich fühlst, kannst du auch über die Last Chance Qualifiers teilnehmen, die am 31. Januar stattfinden.

Wenn du nicht in der Nähe von Malmö bist, kannst du live über die Streams für das Top-20-Finalturnier mitmachen. Twitch und YouTube werden das Event streamen, wo du am Wochenende einschalten kannst, um mit der Konkurrenz Schritt zu halten. Es wird auch erwartet, dass wir Bandai Namco im Grand Final über die Zukunft von Tekken 8 sprechen sehen werden, also haltet die Augen offen für weitere Informationen.