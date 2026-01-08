esports
Counter-Strike 2
Die teilnehmenden Teams für IEM Krakau 2026 wurden bekannt gegeben
24 Teams werden am Turnier teilnehmen, von denen acht bereits für die zweite Runde eingeladen sind.
Ende des Monats findet das erste große Intel Extreme Masters Turnier des Jahres statt, da IEM Krakau (anstelle von IEM Katowice) zwischen dem 28. Januar und dem 8. Februar stattfinden wird. Bei diesem Event werden viele der besten Counter-Strike 2 Teams aus aller Welt anwesend sein, und damit wissen wir nun die bestätigten 24 Kader.
In der ersten Runde des Turniers treten folgende 16 Teams an:
- Aurora Gaming
- B8
- Legacy
- G2 Esports
- Team Liquid
- 3DMax
- Astralis
- Parivision
- Heroic
- PaiN Gaming
- FUT Esports
- Ninjas in Pyjamas
- Passion UA
- BCG Esports
- NRG
- GamerLegion
Zu diesen bestätigten Teams kommen acht Eingeladene aus Phase 2. Diese Teams treten gegen die acht Organisationen an, die es schaffen, Phase 1 zu überstehen. Diese Eingeladenen sind wie folgt:
- Furia
- Team Vitality
- Team Falcons
- Team Spirit
- Natus Vincere
- Mouz
- FaZe Clan
- The MongolZ
Wenn man all das bedenkt, wen siehst du als Favoriten für die IEM Krakau?