Die teilnehmenden Teams für IEM Krakau 2026 wurden bekannt gegeben

Ende des Monats findet das erste große Intel Extreme Masters Turnier des Jahres statt, da IEM Krakau (anstelle von IEM Katowice) zwischen dem 28. Januar und dem 8. Februar stattfinden wird. Bei diesem Event werden viele der besten Counter-Strike 2 Teams aus aller Welt anwesend sein, und damit wissen wir nun die bestätigten 24 Kader.

In der ersten Runde des Turniers treten folgende 16 Teams an:



Aurora Gaming



B8



Legacy



G2 Esports



Team Liquid



3DMax



Astralis



Parivision



Heroic



PaiN Gaming



FUT Esports



Ninjas in Pyjamas



Passion UA



BCG Esports



NRG



GamerLegion



Zu diesen bestätigten Teams kommen acht Eingeladene aus Phase 2. Diese Teams treten gegen die acht Organisationen an, die es schaffen, Phase 1 zu überstehen. Diese Eingeladenen sind wie folgt:



Furia



Team Vitality



Team Falcons



Team Spirit



Natus Vincere



Mouz



FaZe Clan



The MongolZ



Wenn man all das bedenkt, wen siehst du als Favoriten für die IEM Krakau?