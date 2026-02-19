Die Teenage Mutant Ninja Turtles-Sammlung von Magic: The Gathering enthält Karten, die von den Spielen inspiriert sind

HQ

Die Teenage Mutant Ninja Turtles erleben in letzter Zeit in verschiedenen Unterhaltungsmedien eine gewisse Wiederbelebung. Neue Filme stürmen in die Kinos, während die Turtles dank Projekten wie Shredder's Revenge wieder wichtige Akteure in der Videospielwelt sind.

Was Letzteres betrifft, wurde als Teil der neuesten Magic: The Gathering-Kollektion auf Basis der TMNT-Marke bestätigt, dass viele der Karten auf der Präsenz der Turtles in Videospielen basieren.

Insgesamt gibt es 15 "Pixel"-Karten, von denen acht selten und sieben mythisch sind, und jede "weist einen altmodischen Kunststil auf, komplett mit einem neuen Kartenrahmen und einer Schriftart, die Gigabyte deiner Retro-Gaming-Erinnerungen einfängt."

Uns wurden ein Beispiel einiger dieser Karten gezeigt, darunter Leonardo, The Balance, Splinter, The Mentor und Heroes in a Half Shell, und jede davon bringt dich dazu, Shredder's Revenge erneut herunterzuladen und dem Foot Clan erneut den Hintern zu versohlen.

Was den Start der TMNT Magic: The Gathering-Kollektion angeht, soll sie am 6. März erscheinen, und du kannst hier mehr über die verschiedenen anderen Kartentypen und die Bundles lesen, in denen sie verkauft werden.

