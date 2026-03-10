Die technischen Daten des kommenden BMW X5 scheinen durchgesickert zu sein

HQ

Wir warten seit Jahren auf ein komplettes Redesign des ikonischen BMW X5, und es sieht so aus, als würde dieser endlich im Modelljahr 2027 erscheinen, da BMWs eigene US-Markenwerkstatt offenbar Informationen über mehrere kommende Modelle durchsickern lässt.

Laut Auto Blog und zusätzlichen Informationen von Bimmer Post wird der kommende X5 (Codename G65) im Herbst in Produktion gehen und aus einem X5 40 xDrive sowie einer Dieselversion bestehen.

Er ist sowohl länger als auch etwas höher als das Vorgängermodell und verfügt unter der Haube über einen aktualisierten B58 3,0-Liter-Sechszylindermotor mit 394 PS und 398 Pfund Drehmoment. Es gibt einen integrierten Elektromotor, der 17 PS liefert, aber die tatsächliche Reichweite allein mit elektrischer Leistung ist unbekannt.

Es ist derzeit unbekannt, ob der erwartete Preis steigen wird.