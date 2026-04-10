Die Tech-Branche verlor im ersten Quartal 2026 fast 80.000 Arbeitsplätze, und die Hälfte dieser Entlassungen ist auf KI zurückzuführen

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Laut einem neuen Bericht von Nikkei Asia, der von Tweak Town festgestellt wurde, gab es in diesem Jahr bisher etwa 78.557 Entlassungen in der Tech-Branche. Mit anderen Worten, es bedeutet, dass zwischen dem 1. Januar und dem 1. April fast 80.000 Arbeitsplätze verloren gingen, während fast die Hälfte, also rund 37.638, direkt mit "KI-Implementierung und Workflow-Automatisierung" zusammenhing.

Aber es gibt noch mehr, denn 76,7 % dieser Kürzungen fanden in den Vereinigten Staaten statt, also etwa 60.000 von den 80.000 Arbeitsplätzen. Es wird angenommen, dass ein großer Teil dieser Kürzungen auf die Erwartung zurückzuführen sein könnte, dass KI die Produktivität steigert, und nicht durch tatsächliche Daten, die dies widerspiegeln. Es würde also bis zu einem Jahr dauern, bis Unternehmen deutliche Produktivitätssteigerungen durch KI sehen.

Dennoch muss gesagt werden, dass eine menschliche Berührung weiterhin erforderlich ist, wie vom Chief AI Officer bei Cognizant, Babak Hodjat, erklärt.

"Es stellt sich heraus, dass man diese letzte Meile braucht, damit all diese Systeme für ein Unternehmen funktionieren. Es wird eine Menge Leute geben, die aus der Schule kommen, keinen Job finden und nicht die Fachkompetenz haben. Du musst sie reinbringen. Sie müssen im Job lernen, wie man KI in den verschiedenen Bereichen einsetzt."