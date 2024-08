Die Synchronsprecher von Videospielen wollen mehr Aufmerksamkeit, bevor sie "ekelhafte" und "grundlose" Mocap-Szenen drehen

HQ

Sex ist heute in Videospielen ziemlich verbreitet, und mit der Grafiktechnologie, um die es geht, wissen Sie wahrscheinlich, dass jemand in einem dieser hautengen Anzüge mit Eiern vortäuschen muss, dass er sich schmutzig macht, damit Sie die digitale Version von Stoßen und Schleifen bestaunen können.

Laut der Casting-Direktorin und ehemaligen Capture-Darstellerin Jessica Jeffries werden die Darsteller bei diesen Szenen jedoch oft im Dunkeln gelassen. Einige Studios informieren die Darsteller möglicherweise erst am Tag der Dreharbeiten über den Kontext einer Szene.

"Wir bekamen eine E-Mail oder einen Anruf von einem Studio, das uns mitteilte, dass wir dich an diesen Tagen für ein Shooting brauchen." Jefferies sagte der BBC. "Das waren alle Informationen, die wir bekommen würden."

Jefferies erzählte von einem erschütternden Vorfall, bei dem sie ohne Vorwarnung eine Szene mit sexuellem Übergriff nachspielen musste. "Ich tauchte auf und mir wurde gesagt, dass das, was ich filmen würde, eine drastische Vergewaltigungsszene sein würde", sagte sie. "Dieser Akt konnte so lange oder so kurz wie gewünscht durch ein Fenster beobachtet werden, und dann konnte ein Spieler dieser Figur in den Kopf schießen. Meiner Meinung nach war es einfach nur grundlos."

Jefferies weigerte sich, die Szene nachzuspielen, die nicht aufgezeichnet wurde. Sie versucht nun, dafür zu kämpfen, dass die Darsteller etwas Transparenz darüber bekommen, in welcher Art von Szenen sie mitspielen werden, bevor sie effektiv in Szenen gezwungen werden, die sie lieber nicht machen würden. Natürlich gibt es viele großartige Entwickler und Studios, die diese Art von Szenen richtig angehen, mit Intimitätskoordinatoren und einer angemessenen Ankündigung, aber es scheint, dass in der gesamten Branche noch mehr getan werden muss.