Die Synchronsprecher von Baldur's Gate und Clair Obscur übernehmen die Hauptrollen in Surgent Studios Dead Take

Anfang Juni konnten wir euch über das nächste Projekt von Entwickler Surgent Studios berichten. Das Studio, das zuvor als Schöpfer von Tales of Kenzera: Zau bekannt war, wird bald eine neue Richtung einschlagen und farbenfrohe Action-Plattformer für packenden psychologischen Horror im Spiel Dead Take hinterlassen.

Als das Spiel angekündigt wurde, wurde angemerkt, dass es eine gestapelte Besetzung geben würde und dass wir in den kommenden Wochen und Monaten erfahren würden, wer diese Personen sind. Nun, es ist soweit und nun stehen die beiden Hauptdarsteller fest.

An der Spitze von Dead Take steht Neil Newbon aus Baldur's Gate III und Resident Evil Village und Ben Starr aus Final Fantasy XVI und Clair Obscur: Expedition 33. Wir erfahren nichts über die Rollen, die die beiden Schauspieler spielen werden, aber Creative Director Abubakar Salim hat ein paar Einblicke gegeben.

"Als Schauspieler in Spielen und darüber hinaus haben Neil, Ben und ich uns in einigen extrem zermürbenden Zeiten aufeinander gestützt. In diesen Momenten tauschten wir einige der Horrorgeschichten aus, die die Grundlagen dieses Spiels bildeten. Sie bringen nicht nur beträchtliches Talent in das Projekt ein, sondern haben auch dazu beigetragen, einen Raum zu schaffen, in dem wir alle wirklich roh und ehrlich sein können. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr das Kaliber ihrer Auftritte in Dead Take seht."

HQ

Was man von Dead Take erwarten kann, so folgt das Spiel einem Schauspieler, der auf der Suche nach einem verlorenen Freund in eine abgelegene Villa in den Hollywood Hills reist, nur um sich in Rätseln im Escape-Room-Stil wiederzufinden, während er dunkle und verdrehte Geheimnisse aufdeckt, die ein Schlaglicht auf die Unterhaltungsindustrie werfen.

Dead Take wird voraussichtlich noch in diesem Jahr auf dem PC erscheinen.