Die Switch ist weniger als 1 Million Einheiten davon entfernt, Japans meistverkaufte Konsole aller Zeiten zu werden

Seit der Veröffentlichung der Switch verkauft sie sich dank der cleveren Hybrid-Hardware und der großartigen Spiele rasant. Während es wirklich überall groß ist, ist das heimische Japan außergewöhnlich groß, da die Famitsu jetzt enthüllt, dass es 32.027.938 Einheiten verkauft hat (alle Switch-Variationen zusammen). Das bedeutet, dass im Durchschnitt mehr als jeder Vierte in Japan eine Switch...

Eine gewaltige Zahl, aber es gab tatsächlich schon vorher ein größeres Format, das übrigens auch von Nintendo stammte. Die Rede ist natürlich vom Nintendo DS, der über alle Varianten hinweg 32.990.000 verkaufte Einheiten in Japan erreichte. Wenn Sie nachrechnen, werden Sie feststellen, dass es jetzt weniger als eine Million Einheiten sind, was bedeutet, dass die Switch wahrscheinlich das größte Format sein wird, das jemals in Japan veröffentlicht wurde, bequem vor Ende des Jahres, auch wenn sich die Verkäufe in letzter Zeit mit all den Gerüchten über die Switch 2 verlangsamt haben.

Danke Nintendo Life