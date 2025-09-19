Die Switch hat in Japan inzwischen die Marke von zwei Millionen verkauften Einheiten überschritten

HQ

Wir haben bereits darüber berichtet, wie unglaublich gut sich Switch 2 auf der ganzen Welt verkauft, und vielleicht am bemerkenswertesten in seinem Heimatland Japan. Jetzt hat die Famitsu (danke an Nintendo Life) die Spielverkäufe dieser Woche vorgestellt, und wie erwartet schneiden Switch 2 und Mario Kart World weiterhin sehr gut ab.

Letzteres dominiert seit seiner Veröffentlichung und liegt mit Verkäufen, die in etwa den Gesamtverkäufen der Plätze 2-5 zusammen entsprechen, komfortabel auf dem ersten Platz. Natürlich ist Nintendo auch auf der Hardware-Seite unangefochten. Switch 2 ist mit Abstand der Bestseller (mit Switch OLED auf dem zweiten Platz, Switch Lite auf dem fünften Platz und der ursprünglichen Switch auf dem sechsten Platz - nur damit Sie verstehen, wie überwältigend erfolgreich Nintendo in Japan ist) mit 44.278 verkauften Einheiten im Laufe der Woche.

Damit hat Switch 2 nun einen wichtigen Meilenstein überschritten und nach nur drei Monaten auf dem Markt über zwei Millionen Einheiten im Land verkauft. Zum Vergleich: Die Playstation 5 hat sich nach fünf Jahren auf dem Markt rund sieben Millionen Mal (alle Modelle) verkauft. Es gibt allen Grund zu der Annahme, dass die Switch 2 sie bereits im nächsten Jahr oder möglicherweise Anfang 2027 in Bezug auf die Verkäufe übertreffen wird.

Und was ist dann mit Xbox? Sagen wir einfach, fragen Sie nicht einmal... Es ist viel schlimmer, als du denkst.