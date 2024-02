Die Switch erreicht 139 Millionen verkaufte Einheiten und Nintendo behält sie als sein "Hauptgeschäft" für 2024 bei

HQ

Es ist Februar 2024 und wir haben immer noch kein einziges offizielles Wort über Nintendo Switch 2 oder wie auch immer Nintendos nächste Konsole heißen wird. Das Unternehmen hält alle seine Pläne unter Verschluss und hat nur den Veröffentlichungsplan bis zum Ende des Geschäftsjahres bekannt gegeben, so dass im Moment alle Augen auf eine bevorstehende Enthüllung gerichtet sind, die für Februar erwartet wird. In der Vergangenheit haben wir auf die Möglichkeit einer frühen Ankündigung und einer Veröffentlichung im Mai hingewiesen, aber es scheint, dass im Moment jede Information, die von Nintendo selbst kommt, darauf hindeutet, dass alles noch in weiter Ferne liegt.

In diesem Fall stammen die Informationen von Bloomberg, die das in Kyoto ansässige Unternehmen kontaktiert haben wollen, um zu bestätigen, dass die Prognosen für das letzte Quartal des Geschäftsjahres nach oben korrigiert wurden. Nintendo geht davon aus, dass bis Ende März 15,5 Millionen Nintendo Switch-Geräte verkauft werden, nicht 15 Millionen, wie im letzten Ergebnisbericht angegeben. Nintendo gibt auch an, dass die Switch "auch im Jahr 2024 sein Kerngeschäft sein wird".

Bis zum 31. Dezember 2023 wurden laut VGC 139,36 Millionen Nintendo Switch verkauft. Daher deuten Prognosen darauf hin, dass Switch den Nintendo DS als meistverkaufte Konsole in der Geschichte von Nintendo überholen könnte und die zweitmeistverkaufte Konsole aller Zeiten werden könnte, nur hinter der PlayStation 2 und ihren 155 Millionen verkauften Einheiten. Und der Zahlenunterschied zwischen den beiden wäre so groß, dass er sogar der absolute König der Hardware werden könnte.