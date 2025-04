Die Switch 2-Version von Zelda: Breath of the Wild benötigt fast 10 GB Download und nimmt mehr in Anspruch als Tears of the Kingdom

HQ

Nintendo Switch 2 wird uns nicht nur eine neue Generation von Titeln bieten, die Nintendo entwickelt, sondern es uns auch ermöglichen, ihre besten Werke der noch aktuellen Generation in Form von Remastered-Versionen oder der Switch 2 Edition erneut zu erleben. Einige, wie Kirby und das vergessene Land, enthalten sogar neue DLCs mit mehr Inhalten, während sich die Verbesserung bei anderen, wie z. B. The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mehr auf die technische Seite und die Verwendung von Add-on-Apps wie Zelda Notes konzentriert. Aber es gibt einige der wenigen, die wir heute (mehr als einen Monat vor dem Start) haben, die uns überraschen.

Dies ist der Fall bei der Dateigröße einiger der Launch-Spiele, die wir am 5. Juni mit Switch 2 haben werden. Wie Sie wissen, werden viele dieser Spiele nicht mit all ihren Dateien in den physischen Cartridges geliefert und erfordern Downloads über das Internet (nicht im Fall von Cyberpunk 2077), um zu funktionieren. Und in diesem Bild unten sehen Sie eine Besonderheit: Die volle Spieldateigröße von The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist größer als die von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, seinem direkten Nachfolger und auch einem viel größeren und ehrgeizigeren Spiel.

Es gibt keine direkte Erklärung dafür, warum dies der Fall ist, aber wir können es auf mehrere Faktoren zurückführen, wie z. B. die bessere technische Verarbeitung und Optimierung von TotK im Vergleich zum Vorgänger, dem Launch-Spiel der Switch, und auch generationsübergreifend mit der Wii U-Version. Das Facelift in Breath of the Wild wird vermutlich deutlicher werden, wenn man die Versionen zwischen Nintendo Switch-Konsolen vergleicht, und es dient auch als Kompliment, dass eines der besten Spiele der Geschichte (in diesem Fall über Breath of the Wild) in seiner modernsten Version weniger als 25 GB benötigt.

Denken Sie daran, dass, wenn Sie das Spiel bereits auf Switch 1 besitzen und es auf Switch 2 ausprobieren möchten, das Update vom ersten Tag an für 10 € oder kostenlos erhältlich sein wird, wenn Sie Nintendo Switch Online + Expansion Pass haben.