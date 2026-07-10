Die Switch 2-Version von Hell is Us wird bis September verschoben

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Wenn du den 24. September in deinem Kalender als Tag eingekreist hast, an dem du Hell is Us auf deiner Nintendo Switch 2 spielen kannst, haben wir einige wichtige Neuigkeiten zu teilen. Der Entwickler Rogue Factor hat beschlossen, die Switch-2-Edition des Spiels zu verschieben, sie komplett aus dem September zu verschieben und nun auf einen Launch am 8. Oktober abzuzielen.

Der Grund ist einzig und allein, die unglaublich geschäftige Herbstzeit zu meistern, wobei der 24. September besonders ein absolutes Minenfeld ist. So wie es jetzt ist, wird es der Termin sein, an dem Silent Hill: Townfall, Hot Wheels: Infinite Rush und Control Resonant erscheinen, und das ist eine so überfüllte Zeit, dass Capcom kürzlich sogar dazu geführt hat, Onimusha: Way of the Sword um drei Wochen zurückzuziehen.

Jedenfalls behauptet Rogue Factor, wenn wir über Hell is Us sprechen, " alles läuft auf Kurs" und dass "wir glauben, dass es für alle Beteiligten, unser Team und unsere Partner sowie für euch, die Spieler, am besten ist, unseren Veröffentlichungstermin auf eine weniger geschäftige Zeit zu verschieben."

Wirst du im Oktober Hell is Us auf der Switch 2 auschecken?